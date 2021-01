Anthony Fauci: "Nel team di Trump mi chiamavano la 'puzzola al picnic'. Lui mi diceva 'disfattista'" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task force americana anti-Covid, era percepito ed apostrofato alla Casa Bianca durante la presidenza Trump. A raccontarlo è lo scienziato stesso in un’intervista al New York Times, in cui ha ripercorso quest’anno di pandemia. Tra l’immunologo e il tycoon un rapporto non semplice, fin dall’inizio dell’epidemia. “Nel periodo della prima grande emergenza nel Nord-Est, gli dicevo che la situazione era grave, e la sua risposta era: ‘Be, non è poi così male, vero?’”, ha ricordato Fauci. L’esperto ha proseguito affermando che talvolta il presidente gli parlava di potenziali rimedi contro il Covid, trovandosi costretto a ribattere che non c’erano studi clinici a provare la loro efficacia, così Trump ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come una “al”. Così, immunologo a capo della task force americana anti-Covid, era percepito ed apostrofato alla Casa Bianca durante la presidenza. A raccontarlo è lo scienziato stesso in un’intervista al New York Times, in cui ha ripercorso quest’anno di pandemia. Tra l’immunologo e il tycoon un rapporto non semplice, fin dall’inizio dell’epidemia. “Nel periodo della prima grande emergenza nel Nord-Est, gli dicevo che la situazione era grave, e la sua risposta era: ‘Be, non è poi così male, vero?’”, ha ricordato. L’esperto ha proseguito affermando che talvolta il presidente gli parlava di potenziali rimedi contro il Covid, trovandosi costretto a ribattere che non c’erano studi clinici a provare la loro efficacia, così...

Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task force americana anti-Covid, era percepito ed apostrofato alla Casa Bianca durante la presidenza Trump. A raccontarlo è lo ...

