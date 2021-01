Verona-Napoli 3-1, pagelle / Ci volevano gli attributi per sfidare la piazza e rifondare il Napoli (Di domenica 24 gennaio 2021) MERET. I dolori del giovane e povero Meret non hanno mai fine. Becca tre pappine epperò ne evita un altro paio. L’ottusità di Mister Veleno, con quella boiata di partire dai piedi del pipelet, gli fa sbagliare un paio di rilanci. Ma un portiere non si vede da questi particolari – 6 Tu immagina un portiere che viene messo in dubbio da un anno per le sue uscite coi piedi, perché il suo allenatore vuole che si faccia come dice lui. Immagina lo stesso portiere messo da parte, fuori per tre giornate, perché considerato peggiore del suo collega di reparto, meno affidabile. Immagina la devastazione psicologica del portiere, il peso e la pressione che rappresentano, ormai, per lui, le partenze da dietro. Immaginalo fortemente, e vedi Meret (e stai sicuro che non lo rivedrai per qualche settimana) – 5 DI LORENZO. Ormai in campo va il suo sosia distratto e stanco e senza la solita caparbietà. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) MERET. I dolori del giovane e povero Meret non hanno mai fine. Becca tre pappine epperò ne evita un altro paio. L’ottusità di Mister Veleno, con quella boiata di partire dai piedi del pipelet, gli fa sbagliare un paio di rilanci. Ma un portiere non si vede da questi particolari – 6 Tu immagina un portiere che viene messo in dubbio da un anno per le sue uscite coi piedi, perché il suo allenatore vuole che si faccia come dice lui. Immagina lo stesso portiere messo da parte, fuori per tre giornate, perché considerato peggiore del suo collega di reparto, meno affidabile. Immagina la devastazione psicologica del portiere, il peso e la pressione che rappresentano, ormai, per lui, le partenze da dietro. Immaginalo fortemente, e vedi Meret (e stai sicuro che non lo rivedrai per qualche settimana) – 5 DI LORENZO. Ormai in campo va il suo sosia distratto e stanco e senza la solita caparbietà. Il ...

