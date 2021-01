Un'altra sconfitta esterna del Ravenna. Insorgono i Leoni di Romagna (Di domenica 24 gennaio 2021) Una sconfitta che arriva dopo la dura presa di posizione dei Leoni di Romagna, che hanno puntato il dito contro "la non presenza di una società seria, rispettosa e soprattutto umile" Leggi su ravennatoday (Di domenica 24 gennaio 2021) Unache arriva dopo la dura presa di posizione deidi, che hanno puntato il dito contro "la non presenza di una società seria, rispettosa e soprattutto umile"

r_starchei : @lellacmilan Un’altra sconfitta potrebbe essere pericolosa - ZumZumPapa : @Djnc78 Ma la ASL non interviene? E' chiaramente a rischio, questo un'altra sconfitta non la regge... - giemmeenne : @Angel80RedBlack @ChristianTolve Dopo una brutta partita come quella di ieri vincere il derby ti regalerebbe molta… - La_manina__ : Se i vaccini russi e cinesi si riveleranno validi tanto quanto quelli prodotti dalle aziende farmaceutiche private,… - ElFelpone : RT @PoppingOnap: @ASRomaData Se tieni fonseca ora, con lo spezia, verona e juve fai 1 punto e sono pure generoso. Poi visto che con una big… -