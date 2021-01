Tribunale, quasi pronta la struttura per i maxi processi: si parte col crollo del Morandi (Di domenica 24 gennaio 2021) L'aula allestita ai Magazzini del Cotone Tribunale, (ri)chiuse aule non a norma covid. Dubbi sullo spazio ai Magazzini del Cotone 28 ottobre 2020 Ponte Morandi, consegnata la perizia al gip: 'Cavi ... Leggi su genovatoday (Di domenica 24 gennaio 2021) L'aula allestita ai Magazzini del Cotone, (ri)chiuse aule non a norma covid. Dubbi sullo spazio ai Magazzini del Cotone 28 ottobre 2020 Ponte, consegnata la perizia al gip: 'Cavi ...

fattoquotidiano : Il Tribunale di Cuneo ha acquisito alcuni scambi di email che collegano i genitori di Matteo Renzi alla Direkta srl… - MastriTina : @TKratico 9 volte su 10, una donna muore ammazzate per mano di un uomo, quasi sempre il suo o il suo ex. Siccome no… - genovatoday : Tribunale, quasi pronta la struttura per i maxi processi: si parte col crollo del Morandi - genovapostnews : Processo crollo del Morandi, quasi pronta la maxi struttura in Tribunale: prossime udienze dal 1 febbraio - Ori254 : RT @fattoquotidiano: Il Tribunale di Cuneo ha acquisito alcuni scambi di email che collegano i genitori di Matteo Renzi alla Direkta srl, i… -