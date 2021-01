Tragedia di Monte Cefalone, oggi cerimonia di commemorazione per il quarto anniversario (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Aquila - oggi, quarto anniversario dell'incidente di Monte Cefalone e l'Accademia Medica della Provincia dell'Aquila "Salvatore Tommasi" onlus vuole ricordare l'incidente dell'elisoccorso in cui, il 24 gennaio 2017, persero la vita il dottor Walter Bucci e l'infermiere Giuseppe Serpetti, sanitari del 118 dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, il tecnico di bordo Mario Matrella, Davide De Carolis tecnico del soccorso alpino, il pilota Gianmarco Zavoli, e il paziente soccorso, Ettore Palanca. L'incidente avvenne a distanza di una settima dalla strage di Rigopiano, ai cui soccorsi i sanitari dell'Aquila avevano partecipato con abnegazione. "La strage di Monte Cefalone è una ferita che non potrà rimarginarsi - dichiara il Presidente dell'Accademia Medica dottore Ettore ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 24 gennaio 2021) L'Aquila -dell'incidente die l'Accademia Medica della Provincia dell'Aquila "Salvatore Tommasi" onlus vuole ricordare l'incidente dell'elisoccorso in cui, il 24 gennaio 2017, persero la vita il dottor Walter Bucci e l'infermiere Giuseppe Serpetti, sanitari del 118 dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, il tecnico di bordo Mario Matrella, Davide De Carolis tecnico del soccorso alpino, il pilota Gianmarco Zavoli, e il paziente soccorso, Ettore Palanca. L'incidente avvenne a distanza di una settima dalla strage di Rigopiano, ai cui soccorsi i sanitari dell'Aquila avevano partecipato con abnegazione. "La strage diè una ferita che non potrà rimarginarsi - dichiara il Presidente dell'Accademia Medica dottore Ettore ...

