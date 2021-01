Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Che Tempo Che Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: gli ospiti di oggi, 24 gennaio A Che Tempo Che Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus. La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021) CheChe Fa torna questa sera in tv con aggiornamenti sull’attualità con esperti, politici e artisti: glidi, 24A CheChe Fa i temi d’attualità più dibattuti verranno affrontati con tanti artisti ed esperti, ovviamente con particolare attenzione all’emergenza Coronavirus. La trasmissione di Rai 2 in onda alle ore 21.05 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

WittyTV : Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera: Can Yaman sarà ospite della terza puntata di #CePostaPerTe ?? - RobertoBurioni : Varianti che sfuggono ai vaccini? Non è una questione semplice, ma proverò a spiegarla stasera a @chetempochefa con… - RaiUno : 'Alle donne coraggiose che sbagliano ma che sanno rimediare ai propri errori.' #MinaSettembre la 3^ puntata STASERA… - anna1736847613 : Ne vedremo delle belle stasera Giulia ha scritto su un foglio quello che gli ha detto Maria Teresa...SPERIAMO CHE N… - rekko15 : RT @mariamacina: @AndreaOrlandosp Voi siete i primi ad alimentare l’odio . Tutte le sere in Tv a denigrare Renzi. Lei , Ministro della gius… -