Sky: Giuntoli e Setti a colloquio per Zaccagni

Così commenta Gianluca di Marzio l'immagine rubata dalle telecamere sul campo del Verona prima del fischio d'inizio della sfida con il Napoli «Le due società hanno un ottimo rapporto e un gran numero di transazioni chiuse alle spalle. L'operazione Zaccagni non si concluderà adesso, ma il Napoli è in pole position per giugno»

L'articolo ilNapolista.

