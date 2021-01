Sergio Perez: “Ascolteremo spesso l’inno messicano quest’anno” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nuovo pilota della Red Bull Sergio Perez è pronto per iniziare questa nuova avventura con la scuderia di Milton Keynes. Il messicano ha assicurato tutti i suoi tifosi, e non solo, che in questa stagione 2021 sentiremo spesso l’inno messicano sul podio. La nuova avventura di Perez in Red Bull Perez ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2011 per poi passare alla McLaren ed infine alla Force India, la Racing Point dello scorso anno e l’attuale Aston Martin. Dopo anni di duro lavoro e molte difficoltà, finalmente il messicano approda in Red Bull Racing, una delle scuderie “top” di questi ultimi anni in F1. Il messicano ha iniziato a lavorare con il nuovo team in queste ultime settimane e non vede l’ora che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nuovo pilota della Red Bullè pronto per iniziare questa nuova avventura con la scuderia di Milton Keynes. Ilha assicurato tutti i suoi tifosi, e non solo, che in questa stagione 2021 sentiremosul podio. La nuova avventura diin Red Bullha debuttato in F1 con la Sauber nel 2011 per poi passare alla McLaren ed infine alla Force India, la Racing Point dello scorso anno e l’attuale Aston Martin. Dopo anni di duro lavoro e molte difficoltà, finalmente ilapproda in Red Bull Racing, una delle scuderie “top” di questi ultimi anni in F1. Ilha iniziato a lavorare con il nuovo team in queste ultime settimane e non vede l’ora che la ...

