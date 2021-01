Serena Enardu: incendiata per la seconda volta la sua auto (Di domenica 24 gennaio 2021) incendiata nella notte per la seconda volta in pochi mesi, l’auto di Serena Enardu. Secondo l’ANSA sarebbe un atto doloso. Intimidazione? Ecco cosa è successo. Leggi anche–> Serena Enardu racconta il sogno che esalta i fan: “Poi mi sono svegliata” incendiata nella notte per la seconda volta in pochi mesi, l’auto di Serena Enardu. Secondo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 24 gennaio 2021)nella notte per lain pochi mesi, l’di. Secondo l’ANSA sarebbe un atto doloso. Intimidazione? Ecco cosa è successo. Leggi anche–>racconta il sogno che esalta i fan: “Poi mi sono svegliata”nella notte per lain pochi mesi, l’di. Secondo L'articolo proviene da Leggilo.org.

MassimoChiaram7 : RT @fanpage: Auto incendiata, Serena Enardu è visibilmente scossa - fanpage : Auto incendiata, Serena Enardu è visibilmente scossa - ANSA_Motori : In fiamme l'auto della showgirl Serena Enardu #ANSAmotori - gossipblogit : Serena Enardu vittima di attacchi: auto incendiata per la seconda volta in pochi mesi - infoitcultura : Serena Enardu presa di mira: auto incendiata per la seconda volta -