Roma | evita i Carabinieri e scatta l’inseguimento | viaggiava sull’auto rubata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tra l’angolo di via Tiburtina con via Casale di San Basilio idel nucleo Radiomobile dihanno notato un automobile che, alla loro vista, ha subito tentato una brusca manovra per eludere i controlli dei militari. L’atteggiamento ha ovviamente insospettito iche hanno deciso di seguire l’auto. Il breve inseguimento è durato poche centinaia di metri e una volta fermato il fuggitivo: la sorpresa. L’auto su cui stava viaggiando l’uomo era ricollegata ad una rapina messa a segna lo scorso 13 gennaio in zona via Cola di Rienzo. Il guidatore della Ford Fiesta è P.G. un 42enneno, già noto alle forze dell’ordine, ed è stato dunque sottoposto a fermo con l’accusa di rapina. Leggi anche: Incidente sulla Tiburtina: Emanuele travolto e ucciso da un pullman, l’autista poi ha continuato il suo ...