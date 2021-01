Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 24 gennaio Torna questa sera, domenica 24 gennaio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme. Quali soluzioni per uscire dalla crisi di governo? Giletti intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A dialogare con loro i giornalisti Tommaso Labate e Augusto Minzolini. A seguire previsto un dibattito sull’emergenza economica ed occupazionale che sta vivendo il nostro Paese. Filmati e immagini esclusive ci ... Leggi su tpi (Di domenica 24 gennaio 2021) Non èdel 24Torna questa sera, domenica 242021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Vediamole insieme. Quali soluzioni per uscire dalla crisi di governo? Giletti intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leaderLega Matteo Salvini. A dialogare con loro i giornalisti Tommaso Labate e Augusto Minzolini. A seguire previsto un dibattito sull’emergenza economica ed occupazionale che sta vivendo il nostro Paese. Filmati e immagini esclusive ci ...

ItaliaViva : Oggi @matteorenzi alle 14.30 sarà ospite a Mezz'ora in più, Rai3 e alle 20.30 a Non è l'arena, su La7. - La7tv : #nonelarena Matteo Renzi a Non è l'Arena: 'Un Ministro del PD mi ha detto riflettici, vedo l'ondata d'odio che part… - annamariarossin : RT @Noiconsalvini: TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 24 GENNAIO | ore 20:35 | 'Non è l'Arena' | Hashtag: #… - Bettabetta59 : RT @Lega_Senato: TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 24 GENNAIO | ore 20:35 | 'Non è l'Arena' | Hashtag: #no… - donatella1158 : RT @Noiconsalvini: TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 24 GENNAIO | ore 20:35 | 'Non è l'Arena' | Hashtag: #… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia