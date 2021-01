Michele Bravi canta ad Amici, ma Samuele non applaude: svelato il motivo (Di domenica 24 gennaio 2021) Maria De Filippi ha invitato Michele Bravi ad Amici per presentare il suo nuovo singolo Mantieni il Bacio. Il cantante di Nero Bali si è esibito sulle note del suo ultimo pezzo (che anticipa l’uscita dell’album La Geografia del Buio) e al termine la padrona di casa gli ha fatto notare una cosa curiosa. Kween Mary si è accorta che tutti i suoi alunni hanno applaudito l’ospite, tutti tranne uno, Samuele, che è rimasto fermo e in silenzio per tutta la performance. “Sei stato Bravissimo davvero, sul serio. Ma sai una cosa? Io vedevo i ragazzi con i loro grandi applausi, però poi ce n’era uno, che invece ti guardava intensamente e basta. Lui non faceva nessun applauso, ma credo fosse il più colpito. Vediamo se lui spiega il perché”. Il ballerino ha spiegato che il mancato applauso non ... Leggi su biccy (Di domenica 24 gennaio 2021) Maria De Filippi ha invitatoadper presentare il suo nuovo singolo Mantieni il Bacio. Ilnte di Nero Bali si è esibito sulle note del suo ultimo pezzo (che anticipa l’uscita dell’album La Geografia del Buio) e al termine la padrona di casa gli ha fatto notare una cosa curiosa. Kween Mary si è accorta che tutti i suoi alunni hanno applaudito l’ospite, tutti tranne uno,, che è rimasto fermo e in silenzio per tutta la performance. “Sei statossimo davvero, sul serio. Ma sai una cosa? Io vedevo i ragazzi con i loro grandi applausi, però poi ce n’era uno, che invece ti guardava intensamente e basta. Lui non faceva nessun applauso, ma credo fosse il più colpito. Vediamo se lui spiega il perché”. Il ballerino ha spiegato che il mancato applauso non ...

