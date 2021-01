Lo sfacelo del Napoli è figlio della scelte masochistiche di De Laurentiis (Di domenica 24 gennaio 2021) Parma Inter Lazio Fiorentina Lecce Atalanta Parma Inter Barcellona Sassuolo Milan Az Alkmaar Inter Lazio Spezia Verona Sono sedici, ve le contiamo noi. Sono le squadre, alcune due volte, che hanno battuto il Napoli della gestione Gattuso-Giuntoli. Gestione incredibilmente osannata da buona parte della tifoseria e da larga parte dei media napoletani e italiani. Il consenso di cui Gattuso tra i giornalisti è un fenomeno che andrebbe approfondito. Se un giorno dovesse scegliere la carriera politica, diventerebbe un osso duro per chiunque. Questo Napoli ricorda un personaggio felliniano, la Gradisca che offrì le sue prelibatezze al principe nel gioiello “Amarcord”. Ecco, il Napoli di volta in volta si offre alle squadre avversarie. L’ultima è stata il Verona di Juric che pochi minuti fa ci ha sconfitti per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Parma Inter Lazio Fiorentina Lecce Atalanta Parma Inter Barcellona Sassuolo Milan Az Alkmaar Inter Lazio Spezia Verona Sono sedici, ve le contiamo noi. Sono le squadre, alcune due volte, che hanno battuto ilgestione Gattuso-Giuntoli. Gestione incredibilmente osannata da buona partetifoseria e da larga parte dei media napoletani e italiani. Il consenso di cui Gattuso tra i giornalisti è un fenomeno che andrebbe approfondito. Se un giorno dovesse scegliere la carriera politica, diventerebbe un osso duro per chiunque. Questoricorda un personaggio felliniano, la Gradisca che offrì le sue prelibatezze al principe nel gioiello “Amarcord”. Ecco, ildi volta in volta si offre alle squadre avversarie. L’ultima è stata il Verona di Juric che pochi minuti fa ci ha sconfitti per ...

