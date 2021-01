Iron Dome nel Golfo e Israele nel CentCom. Cosa cambia nel Medio Oriente (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo funzionari della sicurezza che hanno parlato con Haaretz, gli Stati Uniti dovrebbero presto iniziare a schierare batterie di intercettori missilistici Iron Dome, uno dei gioielli dell’industria manifatturiera di armi israeliane, nelle proprie basi negli Stati del Golfo. Un’ulteriore evoluzione che avviene con sullo sfondo gli Accordi di Abramo tra Israele e due Stati del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, e due grandi accordi sulle armi che gli Usa hanno chiuso con gli Emirati Arabi Uniti e con l’Arabia Saudita. Inoltre sul contesto dietro al nuovo schieramento c’è da aggiungere l’inserimento di Israele nella AoR, area di responsabilità, del CentCom. Aspetto he è ben più di una formalità tecnica o di un’ultima concessione dell’amministrazione Trump ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Secondo funzionari della sicurezza che hanno parlato con Haaretz, gli Stati Uniti dovrebbero presto iniziare a schierare batterie di intercettori missilistici, uno dei gioielli dell’industria manifatturiera di armi israeliane, nelle proprie basi negli Stati del. Un’ulteriore evoluzione che avviene con sullo sfondo gli Accordi di Abramo trae due Stati del, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain, e due grandi accordi sulle armi che gli Usa hanno chiuso con gli Emirati Arabi Uniti e con l’Arabia Saudita. Inoltre sul contesto dietro al nuovo schieramento c’è da aggiungere l’inserimento dinella AoR, area di responsabilità, del. Aspetto he è ben più di una formalità tecnica o di un’ultima concessione dell’amministrazione Trump ...

Le prime due batterie consegnate negli Stati Uniti sono state sviluppate in Israele da Rafael e altri partner. Ma tra pochi mesi, ...

