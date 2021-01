Inter, Conte nei guai: l’allenatore rischia una maxi-squalifica (Di domenica 24 gennaio 2021) La partita della 19esima giornata del campionato di Serie A potrebbe portare pesanti conseguenze in casa Inter. La squadra di Antonio Conte non è andata oltre il pareggio contro l’Udinese, è riuscita comunque a rosicchiare un punto al Milan. A preoccupare adesso è la posizione dell’allenatore nerazzurro che rischia una pesante squalifica dal giudice sportivo. L’Inter ha mancato un’occasione veramente ghiotta di portarsi in testa alla classifica, il passo indietro rispetto alla prestazione contro la Juventus è stato netto. Servirà almeno un innesto sul mercato, in questo senso si sta lavorando allo scambio Dzeko-Eriksen. Inter, Conte rischia una maxi-squalifica (Photo by Marco Luzzani/Getty ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 gennaio 2021) La partita della 19esima giornata del campionato di Serie A potrebbe portare pesanti conseguenze in casa. La squadra di Antonionon è andata oltre il pareggio contro l’Udinese, è riuscita comunque a rosicchiare un punto al Milan. A preoccupare adesso è la posizione delnerazzurro cheuna pesantedal giudice sportivo. L’ha mancato un’occasione veramente ghiotta di portarsi in testa alla classifica, il passo indietro rispetto alla prestazione contro la Juventus è stato netto. Servirà almeno un innesto sul mercato, in questo senso si sta lavorando allo scambio Dzeko-Eriksen.una(Photo by Marco Luzzani/Getty ...

Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - capuanogio : ?? Nel tunnel dopo la fine di #UdineseInter insulti e quasi contatto fisico tra #Conte e #Maresca, separati dai pres… - guich76 : @FBiasin #conte e #Oriali costantemente protestano. Una cattiva abitudine dell' #inter. Non vincono niente da ann… - SoloInter16 : RT @lVendemiale: #Maresca, quello al #Var di un clamoroso rigore di Inter-Parma, dopo un buon arbitraggio però si permette di dare lezioni… -