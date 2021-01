Intel Alder Lake: presentazione in settembre? (Di domenica 24 gennaio 2021) I nuovi rumor ci danno una data per la possibile presentazione delle CPU Intel Alder Lake. Il mese di settembre potrebbe essere il candidato scelto, quindi tra circa 9 mesi Già da tempo stiamo parlando della fantomatica architettura Intel Alder Lake, una attesissima rivoluzione tra le mura di Santa Clara. Le CPU di dodicesima generazione infatti saranno le prime in ambito desktop ad essere realizzate a 10 nm, come le CPU Tiger Lake che già muovono i nuovi portatili di ultima generazione. Ma la novità più interessante è certamente l’architettura ibrida con core ad alta efficienza accanto ai core ad elevate prestazioni. Finalmente forse abbiamo una data d’uscita approssimativa. Intel Alder ... Leggi su tuttotek (Di domenica 24 gennaio 2021) I nuovi rumor ci danno una data per la possibiledelle CPU. Il mese dipotrebbe essere il candidato scelto, quindi tra circa 9 mesi Già da tempo stiamo parlando della fantomatica architettura, una attesissima rivoluzione tra le mura di Santa Clara. Le CPU di dodicesima generazione infatti saranno le prime in ambito desktop ad essere realizzate a 10 nm, come le CPU Tigerche già muovono i nuovi portatili di ultima generazione. Ma la novità più interessante è certamente l’architettura ibrida con core ad alta efficienza accanto ai core ad elevate prestazioni. Finalmente forse abbiamo una data d’uscita approssimativa....

Crynek82 : RT @HDblog: Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3 - NeoEnigma : Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3 - - frankrai96 : #Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3 - HDblog : RT @HDblog: Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3 - Asgard_Hydra : Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3 -

Ultime Notizie dalla rete : Intel Alder Intel Alder Lake-S, avvistato un benchmark su SiSoftware con le memorie DDR5 Tom's Hardware Italia Intel Alder Lake: presentazione in settembre?

Potrebbe essere settembre il mese delle CPU Intel Alder Lake, la dodicesmi generazione che porterà con sè grosse novità.

Intel Core i9-11900K testato a 5,3 GHz: al via le spedizioni, CPU Alder Lake-S nel Q3

Intel ha iniziato le spedizioni dei processori Core 11a gen e conferma che le CPU Alder Lake arriveranno nel secondo semestre.

Potrebbe essere settembre il mese delle CPU Intel Alder Lake, la dodicesmi generazione che porterà con sè grosse novità.Intel ha iniziato le spedizioni dei processori Core 11a gen e conferma che le CPU Alder Lake arriveranno nel secondo semestre.