Ilicic, la maglia e quel gesto da applausi (Di domenica 24 gennaio 2021) Josip Ilicic ha incantato tutti alla Scala del Calcio: grande prova contro il Milan, gol su rigore e un gesto che non è passato inosservato Una grande prova, un gol su rigore e un gesto che non è passato inosservato. Josip Ilicic ha rubato la scena alla Scala del Calcio, è stato il poeta ispirato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 gennaio 2021) Josipha incantato tutti alla Scala del Calcio: grande prova contro il Milan, gol su rigore e unche non è passato inosservato Una grande prova, un gol su rigore e unche non è passato inosservato. Josipha rubato la scena alla Scala del Calcio, è stato il poeta ispirato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PaoloGaucho80 : Ilicic ad Udine è entrato senza voglia ed era lì che bisognava iniziare a preoccuparsi, ne sbaglia una, non due di… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 7 - Il Milan è la squadra contro cui Josip #Ilicic ha preso parte a più gol con la maglia dell'Atalanta in Serie A (7): 4 re… - falliremooggi : @dello__98 @CorkScrew12 @milan_corner Dello però ti spiego una roba, ilicic era il 72 in maglia bianca. Mi sa che l… - 24enrico : @araujopampanin @andrea_puccini @RicSpada @MauroAsara Ilicic ha giocato nel Palermo, Fiorentina ed Atalanta. Mai un… - santiagorojas4 : RT @OptaPaolo: 7 - Il Milan è la squadra contro cui Josip #Ilicic ha preso parte a più gol con la maglia dell'Atalanta in Serie A (7): 4 re… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic maglia Ilicic, la maglia e quel gesto da applausi SerieANews La moviola del sabato: a Udine manca il secondo giallo a Arslan, netto il rigore su Ilicic

Giornata movimentata solamente a Udine a causa degli screzi tra Antonio Conte l’arbitro Maresca: più tranquilla sugli altri campi Ecco gli episodi da moviola degli anticipi di ieri con il commento del ...

La moviola: Udinese-Inter, Arslan graziato del secondo giallo. Milan-Atalanta, rigore netto

UDINESE-INTER, ARBITRO: MARESCA — C’è un episodio che pesa più degli altri: è la valutazione del fallo che al 26’ vede Arslan fermare con uno sgambetto in modo scorretto ...

Giornata movimentata solamente a Udine a causa degli screzi tra Antonio Conte l’arbitro Maresca: più tranquilla sugli altri campi Ecco gli episodi da moviola degli anticipi di ieri con il commento del ...UDINESE-INTER, ARBITRO: MARESCA — C’è un episodio che pesa più degli altri: è la valutazione del fallo che al 26’ vede Arslan fermare con uno sgambetto in modo scorretto ...