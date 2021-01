Il duetto di Billie Eilish e Rosalía Lo Vas a Olvidar per la serie Euphoria è il trionfo della Generazione Z (Di domenica 24 gennaio 2021) Il ritorno di Euphoria con due episodi ponte tra la prima e la seconda stagione è stato accompagnato dal duetto a sorpresa tra Billie Eilish e Rosalía Lo Vas a Olvidar, che fa da colonna sonora a questi due capitoli speciali. Il brano ha debuttato alla vigilia dell’uscita dei due episodi di Euphoria su HBO Max e su Sky: il duetto di Billie Eilish e Rosalía fa incontrare le due star e la serie più amata dalla Generazione Z, un incrocio perfetto per brano sinuoso ed essenziale, che per la prima volta vede Billie Eilish cantare in spagnolo. Il duetto in realtà era atteso da tempo, ma se ne erano quasi perse le ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Il ritorno dicon due episodi ponte tra la prima e la seconda stagione è stato accompagnato dala sorpresa traLo Vas a, che fa da colonna sonora a questi due capitoli speciali. Il brano ha debuttato alla vigilia dell’uscita dei due episodi disu HBO Max e su Sky: ildifa incontrare le due star e lapiù amata dallaZ, un incrocio perfetto per brano sinuoso ed essenziale, che per la prima volta vedecantare in spagnolo. Ilin realtà era atteso da tempo, ma se ne erano quasi perse le ...

Profilo3Marco : RT @Internazionale: Il duetto tra Rosalía e Billie Eilish è una bella sorpresa. Non tanto per la collaborazione in sé, ma per quello che ne… - g_valenza : Il duetto tra Billie Eilish e Rosalía è diverso da come ce lo aspettavamo - Internazionale : Il duetto tra Rosalía e Billie Eilish è una bella sorpresa. Non tanto per la collaborazione in sé, ma per quello ch… - kiaranotarpietr : per carità eh bella ROSALÍA, ma io aspetto ancora il duetto tra Harry e Billie - demaisoverthere : ok ho ascoltato il duetto di Billie e Rosalia e bho manca qualcosa onestamente, sembra incompleta come canzone -