Highlights e gol Palermo-Teramo 1-1 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Glie i gol di1-1, match valido per la ventesima giornata del girone C di. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 20 minuti con il gol di Berligea che sfrutta al meglio lo spazio lasciato libero dalla difesa delsu un tocco di Pinzauti. Dopo dieci minuti però Lucca con un colpo di testa vincente ristabilisce la parità. SportFace.