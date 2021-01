Genoa-Cagliari 1-0: Destro firma una vittoria fondamentale (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Genoa di Davide Ballardini riesce a battere il Cagliari per 1-0 grazie alla rete di Destro. La partita è iniziata bene per i Grifoni: dal tandem Strootman-Shomudorov nasce l’azione che porta il numero 9 davanti alla porta. Il Cagliari reagisce con Joao Pedro e Ceppitelli ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa si ripete il copione del primo tempo, Genoa padrone e Cagliari attendista. Alla fine la spunta la squadra padrone di casa che guadagna tre punti d’oro in vista della lotta salvezza. Come sono scese in campo le squadre? Ballardini di affida al suo classico 3-5-2. Perin in porta, Masiello, Radonavoci e Criscito formano il tridente. A centrocampo Strootman gioca la sua prima partita, accompagnato da Badelj, sulle fasce correranno Csybora e Zappacosta. In avanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Ildi Davide Ballardini riesce a battere ilper 1-0 grazie alla rete di. La partita è iniziata bene per i Grifoni: dal tandem Strootman-Shomudorov nasce l’azione che porta il numero 9 davanti alla porta. Ilreagisce con Joao Pedro e Ceppitelli ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa si ripete il copione del primo tempo,padrone eattendista. Alla fine la spunta la squadra padrone di casa che guadagna tre punti d’oro in vista della lotta salvezza. Come sono scese in campo le squadre? Ballardini di affida al suo classico 3-5-2. Perin in porta, Masiello, Radonavoci e Criscito formano il tridente. A centrocampo Strootman gioca la sua prima partita, accompagnato da Badelj, sulle fasce correranno Csybora e Zappacosta. In avanti ...

