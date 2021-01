Foggia – Scomparso 29enne da Venerdì: la sorella “Aiutateci a trovarlo” (Di domenica 24 gennaio 2021) I familiari non hanno sue notizie dalle 15 circa del 22 gennaio. Hanno sporto denuncia ai carabinieri. Indossa gli stessi indumenti della foto diffusa sui social Sono ore di ansia per i familiari di Marco Ferrazzano, 29enne di Foggia. Non hanno sue notizie dalle 15 circa di Venerdì 22 gennaio. Hanno già sporto denuncia di Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) I familiari non hanno sue notizie dalle 15 circa del 22 gennaio. Hanno sporto denuncia ai carabinieri. Indossa gli stessi indumenti della foto diffusa sui social Sono ore di ansia per i familiari di Marco Ferrazzano,di. Non hanno sue notizie dalle 15 circa di22 gennaio. Hanno già sporto denuncia di

I familiari non hanno sue notizie dalle 15 circa del 22 gennaio. Hanno sporto denuncia ai carabinieri. Indossa gli stessi indumenti della foto diffusa sui social Sono ore di ansia per i familiari di M ...

