Crouser, è record mondiale del peso indoor: 22.82 metri (Di domenica 24 gennaio 2021) Il campione olimpico in carica Ryan Crouser lanciando a 22.82 metri ha stabilito il nuovo record mondiale del getto del peso indoor. Il 28enne lanciatore americano originario dell'Oregon sulla padana ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) Il campione olimpico in carica Ryanlanciando a 22.82ha stabilito il nuovodel getto del. Il 28enne lanciatore americano originario dell'Oregon sulla padana ...

laregione : Getto del peso, record del mondo per Ryan Crouser - Gazzetta_it : Crouser, è record mondiale del peso indoor: 22.82 metri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, record mondiale indoor per Crouser con un peso di 22,82 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, record mondiale indoor per Crouser con un peso di 22,82 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, record mondiale indoor per Crouser con un peso di 22,82 -

Ultime Notizie dalla rete : Crouser record Crouser, è record mondiale del peso indoor: 22.82 metri La Gazzetta dello Sport Record del mondo nel peso: il VIDEO – Ryan Crouser stratosferico!!!

FAYETTEVILLE - Straordinario record del mondo di Ryan Crouser all'American Track League di Fayetteville. Al primo lancio Ryan Crouser ha infatti cannoneggiato la palla da oltre 7 kg a 22.82 demolendo ...

Atletica, Crouser firma il nuovo record del mondo indoor nel getto del peso

Atletica, lo statunitense Ryan Crouser firma il nuovo record del mondo indoor nel getto del peso con la misura di 22.82 metri.

FAYETTEVILLE - Straordinario record del mondo di Ryan Crouser all'American Track League di Fayetteville. Al primo lancio Ryan Crouser ha infatti cannoneggiato la palla da oltre 7 kg a 22.82 demolendo ...Atletica, lo statunitense Ryan Crouser firma il nuovo record del mondo indoor nel getto del peso con la misura di 22.82 metri.