Covid e ritardi nei vaccini, più lontana l'immunità di gregge. Ecco quando sarà raggiunta (Di domenica 24 gennaio 2021) La lotta al Coronavirus prosegue incessante a colpi di dpcm e piano vaccinale. Le restrizioni anti-contagio interessano praticamente tutta Italia dove i casi non sono diminuiti come sperato e si contano ancora centinaia di morti al giorno. Ora si scopre da Il Messaggero che il grafico contenuto nel piano vaccinale nazionale prevedeva di avere a disposizione 28,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro la fine di marzo. E nel conteggio totale si consideravano anche le dosi fornite da Curevac, il cui prodotto però è in ritardo. Ma anche considerando i vaccini delle altre case come Pfizer-Biontech, Moderna e Astrazeneca nel primo trimestre sarebbero dovute arrivare 25,9 milioni di dosi, invece al massimo ne avremo 10 milioni, 15 secondo le previsioni del commissario Domenico Arcuri. Di questo passo il ritardo si accumulerà e il fatidico 70% di ...

