Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "A me la polemica lascia indifferente, noi ci fidiamo di quello che decideranno i giudici. Non mi diverto a dire è colpa dell'Iss, è colpa del ministero, è colpa della Regione Lombardia. Probabilmente non è colpa di nessuno, lasciamo che la magistratura accerti come si sono svolti i fatti e individui se ci sono delle responsabilità. Io sono tranquillo, sereno di fronte alla situazione: noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera corretta e trasparente". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che non abbandona la strada giudiziaria per trovare le responsabilità che è costata alla Lombardia una settimana in zona rossa. Ospite di 'Dentro i fatti' rubrica di Tgcom24, Fontana ribadisce che è con il ricorso al Tar da parte della ...

Coronavirus: Fontana, 'Tar accerterà eventuali responsabilità su errore zona rossa'

