Cina | salvi 11 dei 22 minatori intrappolati da 15 giorni

(Di domenica 24 gennaio 2021) Per 11su 22 la vicenda si è conclusa con il lieto fine: sono stati tratti in salvo dai soccorritori, recuperati dopo due settimane dall’esplosione che li avevaa 600 metri di profondità, mentre erano impegnati nei lavori di costruzione di una miniera d’oro nella provincia di Shandong. Tra gli altri lavoratori, uno, rimasto gravemente ferito dalla deflagrazione, è deceduto neiscorsi dopo essere stato in coma, mentre si sono intensificati gli sforzi nella speranza di localizzare gli altri 10, hanno riferito i media locali.Isono stati portati in superficie a partire dal mattino, intorno alle 11 del mattino, in base a quanto trasmesso dall’ emittente statale Cctv che ha dato conto dell’operazione di salvataggio che ha catturato l’attenzione di tutta la, a ...