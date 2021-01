Cina, salvato primo dei 22 minatori intrappolati da due settimane (Di domenica 24 gennaio 2021) Il primo dei 22 minatori intrappolati sottoterra da due settimane nella Cina orientale è stato tratto in salvo. L'uomo soccorso, 'fisicamente debole', non appartiene al gruppo dei dieci minori con cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Ildei 22sottoterra da duenellaorientale è stato tratto in salvo. L'uomo soccorso, 'fisicamente debole', non appartiene al gruppo dei dieci minori con cui ...

PECHINO, 24 GEN - I soccorritori sono riusciti a salvare oggi il primo dei 22 minatori intrappolati sottoterra da due settimane nella Cina orientale, secondo quanto riferito dalla televisione di stato ...

