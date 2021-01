Can Yaman a C’è posta per te: pubblico in visibilio e numero di telefono ad una fan (Di domenica 24 gennaio 2021) Can Yaman, forse il più atteso degli ospiti di C’è posta per te 2021, finalmente in trasmissione c’è stato. L’amato attore turco, indiscusso protagonista della serie tv di successo Daydreamer – Le ali del sogno, è stato ospite del programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, nella terza puntata di ieri sera, sabato 23 gennaio. Can Yaman a C’è posta per te: pubblico in visibilio Dopo il video iniziale di presentazione, tra le foto da piccolo ed i balli con la madre, a C’è posta per te Can Yaman ha ufficialmente fatto il suo ingresso in studio, mandando letteralmente in visibilio il pubblico presente. Non sono state poche, infatti, le urla indirizzate al bel Yaman, mentre Maria De Filippi è ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 24 gennaio 2021) Can, forse il più atteso degli ospiti di C’èper te 2021, finalmente in trasmissione c’è stato. L’amato attore turco, indiscusso protagonista della serie tv di successo Daydreamer – Le ali del sogno, è stato ospite del programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, nella terza puntata di ieri sera, sabato 23 gennaio. Cana C’èper te:inDopo il video iniziale di presentazione, tra le foto da piccolo ed i balli con la madre, a C’èper te Canha ufficialmente fatto il suo ingresso in studio, mandando letteralmente inilpresente. Non sono state poche, infatti, le urla indirizzate al bel, mentre Maria De Filippi è ...

