Cagliari | Giulini | «Fiducia a Di Francesco Ma non siamo tranquilli»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tommaso, presidente del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la difficile situazione in casa rossoblù: le sue parole Tommaso, presidente del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la difficile situazione in casa rossoblù. DI– «Abbiamo allungato il contratto del mister in settimana. Questo rinnovo servirà a dare forza all’allenatore. Dobbiamo trasmetterci energia positiva. La squadra ha dei valori, Diha il gruppo in mano. Avremo voluto annunciarlo dopo aver preso punti, ma purtroppo è andata male. Adesso il rinnovo servirà a dare solidità al tecnico e al progetto». MERCATO – «Non voglio alibi. Ora dobbiamo ripulirci la testa dalle scorie che non ci permettono di essere. Abbiamo bisogno di ...