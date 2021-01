Cabiate: bambina violentata a 18 mesi, arrestato 25enne di Lentate. Salvini: “Castrazione chimica” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Per il mostro che ha commesso questo crimine orrendo l’auspicio di una vita in prigione, con Castrazione chimica, senza sconti, senza pietà, in attesa della Giustizia divina”. Anche Matteo Salvini interviene commentando la morte della bimba di appena 18 mesi di Cabiate (Como). Una vicenda che nelle ultime ore sta facendo emergere dettagli agghiaccianti, tanto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 24 gennaio 2021) “Per il mostro che ha commesso questo crimine orrendo l’auspicio di una vita in prigione, con, senza sconti, senza pietà, in attesa della Giustizia divina”. Anche Matteointerviene commentando la morte della bimba di appena 18di(Como). Una vicenda che nelle ultime ore sta facendo emergere dettagli agghiaccianti, tanto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

