Bonolis | «Cordata VIP? È un’idea A Maresca sta sulle balle l’Inter»

(Di domenica 24 gennaio 2021) Paoloparla del momento deltra la gara contro l’Udinese e l’ipotesi di unaper acquistare il club Paolo, intervistato da Fcinter1908.it, ha parlato del momento del– «Se gli arbitri, che sono essere umani, hanno dei conflitti interiori con determinate società, non credo che si stia parlando di una impossibilità o astrazione. Magari agli sta un po’. Evidentemente Arslan e Samir potevano essere sanzionati prima e magari avrebbero giocato in 10. Il recupero è stato abbastanza insignificante rispetto alla evidente volontà dell’Udinese di perdere tempo. Credo che sia anche nella disponibilità delle società dire che alcune ...

Ceccobileccoo : RT @marifcinter: ESCLUSIVA Bonolis: 'Suning? Deve obbedire al governo. Maresca? Gli arbitri sono umani, magari l'Inter gli sta sulle balle.… - marifcinter : ESCLUSIVA Bonolis: 'Suning? Deve obbedire al governo. Maresca? Gli arbitri sono umani, magari l'Inter gli sta sulle… - DBenedectus : - fcin1908it : ESCLUSIVA Bonolis: 'Suning? Deve obbedire al governo. Cordata? Mi hanno chiamato ma...' - - daniele_najjar : #Bonolis Sul #Milan: '12 rigori in 18 giornate è un record mondiale: basta un soffio di vento. L'#Inter ha avuto ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis Cordata

Sport Fanpage

Paolo Bonolis parla del momento dell'Inter tra la gara contro l'Udinese e l'ipotesi di una cordata VIP per acquistare il club ...Il presentatore ai microfoni di Passione Inter: “Non ricordo una squadra che abbia avuto 13 rigori in 18 partite. Basta un soffio di vento: e con tutte le situazioni dubbie per noi…” Arrivano conferme ...