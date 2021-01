Vaccino Covid, Arcuri: "Pfizer inadempiente. Pronti a portarli in tribunale" (Di sabato 23 gennaio 2021) "Pensiamo che Pfizer al momento sia inadempiente. Stiamo lavorando con l'Avvocatura. Avrò una riunione molto puntuale con loro per concludere al più presto l'istruttoria". Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, in un'intervista alla Stampa, parla del taglio di forniture del Vaccino da parte dell'azienda farmaceutica statunitense e annuncia una possibile battaglia giudiziaria con la multinazionale. "La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza. Non mi servono le rassicurazioni, mi servono i vaccini", afferma Arcuri (Covid-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) "Pensiamo cheal momento sia. Stiamo lavorando con l'Avvocatura. Avrò una riunione molto puntuale con loro per concludere al più presto l'istruttoria". Domenico, commissario straordinario per l'emergenza-19, in un'intervista alla Stampa, parla del taglio di forniture delda parte dell'azienda farmaceutica statunitense e annuncia una possibile battaglia giudiziaria con la multinazionale. "La riduzione del 20% della fornitura dei vaccininon è una stima. È una triste certezza. Non mi servono le rassicurazioni, mi servono i vaccini", afferma-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

