Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 17 | 10

(Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura medio in Italia è sceso sotto uno 0,97 dopo 5 settimane di crescita il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Rezza parla di indicazioni positiva perché avremmo meno caso in futuro ma afferma che l’epidemia è ancora fuori controllo perché non si riesce a fare il tracciamento che ministro della Salute Roberto Speranza avverte la scheda è ancora dura continuare sulla strada della prudenza per il presidente dell’istituto superiore brusaferro il paese sta vivendo un momento di instabilità i dati mostrano una lieve di crescita ma la prospettiva e che dovremo convivere ancora un po’ ha il virus Intanto in Italia 40000 persone hanno completato la prima e seconda dose vaccinale lo ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli secondo il quale finora sono ...