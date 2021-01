Ufficiale: Sturaro va all’Hellas Verona (Di sabato 23 gennaio 2021) Attraverso un lungo comunicato sul proprio sito Ufficiale, l’Hellas Verona ha ufficializzato l’arrivo, in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto, di Stefano Sturaro dal Genoa. È così confermata l’indiscrezione che via avevamo dato l’altro giorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hellas Verona FC (@hellasVeronafc) Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Attraverso un lungo comunicato sul proprio sito, l’Hellasha ufficializzato l’arrivo, in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto, di Stefanodal Genoa. È così confermata l’indiscrezione che via avevamo dato l’altro giorno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HellasFC (@hellasfc) Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ImpieriFilippo : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: Stefano Sturaro al @HellasVeronaFC in prestito con diritto di riscatto. Il prossimo innesto dei gialloblu sarà L… - MondoNapoli : VERONA - Ufficiale l'acquisto di Sturaro: convocabile per la sfida col Napoli - - CampoFattore : #Verona: ufficiale Sturaro in prestito con diritto di riscatto dal #Genoa #Hellas #HellasVerona - sportface2016 : #Verona - Ufficiale il prestito di #Sturaro dal #Genoa - Gianluc21212259 : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: Stefano Sturaro al @HellasVeronaFC in prestito con diritto di riscatto. Il prossimo innesto dei gialloblu sarà L… -