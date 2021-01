Tifosi allo stadio? Non per questa stagione (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa speranza di tornare a riempire gli stadi dovrà essere probabilmente rinviata a tempi migliori, con l’auspicio che coincidano con la prossima di stagione. Per quest’anno sarà molto difficile, per non dire impossibile, tornare a seguire di persona la propria squadra del cuore. La chiusura arriva direttamente da Vincenzo Spadafora, intervenuto ieri a Titolo V su Rai Tre. “Credo sia difficile vedere riaperti gli stadi per questa stagione. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni“, è stata di fatto la sentenza del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, “il Dpcm scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa speranza di tornare a riempire gli stadi dovrà essere probabilmente rinviata a tempi migliori, con l’auspicio che coincidano con la prossima di. Per quest’anno sarà molto difficile, per non dire impossibile, tornare a seguire di persona la propria squadra del cuore. La chiusura arriva direttamente da Vincenzo Spadafora, intervenuto ieri a Titolo V su Rai Tre. “Credo sia difficile vedere riaperti gli stadi per. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni“, è stata di fatto la sentenza del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, “il Dpcm scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensaresport di base, poi eventualmente ad aperture ...

