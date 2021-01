Salernitana-Pescara 2-0 | i granata tornano secondi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 gennaio 2021) Le reti di Gondo e Cicerelli hanno deciso, match giocatosi nel pomeriggio all’Arechi. Grazie a questa vittoria ia fare bottino pieno dopo tre sconfitte consecutive e balzano nuovamente al secondo posto in attesa del risultato della Spal in campo domani. Nessun passo avanti, invece, per gli abruzzesi ancora desolatamente penultimi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori si affida sempre al classico 3-5-2 con Belec tra i pali, mentre in difesa agiscono.Bogdan, Gyomber e Mantovani. In mediana, Di Tacchio, Capezzi e il neo acquisto Coulibaly, con Casasola e Cicerelli sugli esterni. In avanti, Tutino e Djuric. Dall’ altra parte, Breda si schiera a specchio con Fiorillo in porta, Sorensen, Bocchetti e Jarozinsky in difesa. A centrocampo, Valdifiori, Memushaj e Maistro, ...