Ostia, morto un 52enne colpito con uno schiaffo perché orinava in strada (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ successo nel Lazio, precisamente ad Ostia. Un uomo di 52 anni è deceduto perché era stato preso a schiaffi reo di aver orinato in strada (ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)E’ deceduto all’Ospedale “Grassi” di Ostia un clochard di 52 anni. L’uomo sei giorni fa era stato preso a schiaffi perché aveva orinato in strada. A colpire il 52enne di nazionalità polacca sarebbe stato un uomo di 50 anni di Ostia. L’uomo sarebbe uscito fuori di casa dopo aver visto il clochard urinare tra due cassonetti della spazzatura. Inizialmente i due si sono resi protagonisti di una accesa discussione ma successivamente l’uomo di Ostia avrebbe colpito con ripetuti schiaffi e pugni il clochard. Alcuni testimoni avrebbero chiamato il ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ successo nel Lazio, precisamente ad. Un uomo di 52 anni è decedutoera stato preso a schiaffi reo di aver orinato in(ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)E’ deceduto all’Ospedale “Grassi” diun clochard di 52 anni. L’uomo sei giorni fa era stato preso a schiaffiaveva orinato in. A colpire ildi nazionalità polacca sarebbe stato un uomo di 50 anni di. L’uomo sarebbe uscito fuori di casa dopo aver visto il clochard urinare tra due cassonetti della spazzatura. Inizialmente i due si sono resi protagonisti di una accesa discussione ma successivamente l’uomo diavrebbecon ripetuti schiaffi e pugni il clochard. Alcuni testimoni avrebbero chiamato il ...

79_Alessio : RT @romatoday: Colpito con uno schiaffo perchè orinava in strada, 52enne muore dopo sei giorni di agonia in ospedale - romatoday : Colpito con uno schiaffo perchè orinava in strada, 52enne muore dopo sei giorni di agonia in ospedale… - CorriereCitta : Ostia, sorpreso a fare pipì in strada: morto il clochard colpito con uno schiaffo -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia morto Ostia, morto il clochard colpito da un passante: schiaffeggiato perché orinava sul marciapiede Il Messaggero Ostia, morto il clochard schiaffeggiato da un passante perché sorpreso a orinare in strada

L'uomo è deceduto nella giornata di venerdì all'ospedale Grassi dove era stato ricoverato in prognosi riservata il 16 gennaio scorso. Indagini in corso della polizia ...

Colpito con uno schiaffo perchè orinava in strada, 52enne muore dopo sei giorni di agonia in ospedale

E' morto in ospedale il clochard preso a schiafi e fatto cadere sull'asfalto dopo essere sorpreso ad orinare in strada ad Ostia. L'uomo, un senza fissa dimora 52enne polacco, è infatti deceduto al Gra ...

L'uomo è deceduto nella giornata di venerdì all'ospedale Grassi dove era stato ricoverato in prognosi riservata il 16 gennaio scorso. Indagini in corso della polizia ...E' morto in ospedale il clochard preso a schiafi e fatto cadere sull'asfalto dopo essere sorpreso ad orinare in strada ad Ostia. L'uomo, un senza fissa dimora 52enne polacco, è infatti deceduto al Gra ...