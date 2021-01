LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: si comincia, Sofia Goggia contro tutte! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 9.55 La slovacca Petra Vlhova comanda la graduatoria generale con 825 punti, seguita dalla svizzera Michelle Gisin a 715 e da Marta Bassino a 623. Quinta Sofia Goggia a 554. 9.53 Sofia Goggia è nettamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo di Discesa con 380 punti, seguita a 240 dall’americana Breezy Johnson ed a 238 dalla svizzera Corinne Suter. 9.49 I pettorali di partenza delle azzurre: 3 Federica Brignone, 9 Sofia Goggia, 14 Francesca Marsaglia, 19 Elena Curtoni, 20 Laura Pirovano, 29 Nadia Delago, 49 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 9.55 La slovacca Petra Vlhova comanda la graduatoria generale con 825 punti, seguita dalla svizzera Michelle Gisin a 715 e da Marta Bassino a 623. Quintaa 554. 9.53è nettamente in testa alla classifica di Coppa del Mondo dicon 380 punti, seguita a 240 dall’americana Breezy Johnson ed a 238 dalla svizzera Corinne Suter. 9.49 I pettorali di partenza delle azzurre: 3 Federica Brignone, 9, 14 Francesca Marsaglia, 19 Elena Curtoni, 20 Laura Pirovano, 29 Nadia Delago, 49 ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia contro tutte è caccia al poker! - #alpino #Discesa… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della seconda discesa libera #CransMontana 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia sogna un nuovo assolo a Crans Montana - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Lahti in DIRETTA: tornano i norvegesi perché l’Italia è assente - #fondo #Skiathlon… - infoitsport : LIVE Sci alpino | Crans Montana in DIRETTA | Sofia Goggia implacabile! “Ci tenevo a vincere il campanaccio” -