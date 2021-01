La bambina morta in casa: 'Violentata e picchiata fino a ucciderla' (Di sabato 23 gennaio 2021) Svolta nelle indagini dopo gli accertamenti del medico legale. La morte della piccola di Cabiate (Como) risale all'11 gennaio scorso Leggi su today (Di sabato 23 gennaio 2021) Svolta nelle indagini dopo gli accertamenti del medico legale. La morte della piccola di Cabiate (Como) risale all'11 gennaio scorso

Corriere : TikTok, dopo la bambina morta a Palermo il Garante della privacy dispone il blocco del social - martinapennisi : TikTok, il #GarantePrivacy e il caso di Palermo: cos’è successo, cosa sappiamo e cosa non sappiamo… - martinapennisi : La zampata del nostro #GarantePrivacy e un caso, quello di Palermo, ancora tutto da chiarire - JStatska : RT @repubblica: Bambina di 18 mesi morta nel Comasco, non è stato un incidente: arrestato il compagno della madre - Katy067779841 : RT @romatoday: La bambina morta in casa: 'Violentata e picchiata fino a ucciderla' -