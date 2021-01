Ineos Team UK in finale alla Prada Cup

(Di sabato 23 gennaio 2021) L’UK vola ingrazievittoria ravvicinata su Luna Rossa nella prima gara diCup di sabato 23 gennaio 2021.UK: com’è andata la prima gara? E’ stato uno dei migliori match-race mai visti nellaCup Challenger Selection Series. Si è concluso con una quinta vittoria consecutiva per Ben Ainslie eUK, dopo 23 minuti e 33 secondi di corse nip-and-tuck. Contando la “vittoriagara fantasma”,UK ha sei vittorie che gli permettono per passaredellaCup, dove incontrerà il vincitore della sfida tra Luna Rossa e American Magic. La ...

Veladuepuntozer : PRADA Cup: INEOS Team UK è il primo finalista - fabiopozzo : @americascup @lunarossa perde con Ineos per un soffio Continui rinvii dello start, una partenza pari e poi i due t… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Vincono ancora gli inglesi, Luna Rossa costretta alle semifinali #PradaCup - Gazzetta_it : Vincono ancora gli inglesi, Luna Rossa costretta alle semifinali #PradaCup - SmorfiaDigitale : Alle 4 torna Luna Rossa: guarda la sfida contro Ineos Team Uk -

Ultime Notizie dalla rete : Ineos Team

Non c’è più nulla da fare, tagliano per primi con 33 secondi su Luna Rossa. Velocità quasi simili in bolina, Ineos è davanti, poi sulla virata Luna Rossa riesce a disturbare l’avversario e passare dav ...Luna Rossa Prada Pirelli ha perso il terzo confronto diretto della Prada Cup 2021 con Ineos Team UK e deve quindi accontentarsi del secondo posto finale nel Round Robin delle Challenger Series per la ...