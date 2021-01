Il Siviglia fa sul serio, intrigo Gomez verso la soluzione: e Piccini torna al Valencia (Di sabato 23 gennaio 2021) La telenovela sembra poter essere arrivata a un punto di svolta: Alejandro Gomez potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Siviglia. La società andalusa negli ultimi giorni ha deciso di fare sul serio per l’ex capitano nerazzurro, affondando con decisione e mettendo sul piatto cifre interessanti sia per l’Atalanta che per il giocatore. Una trattativa confermata dal ds degli spagnoli Monchi, ex Roma, che ben conosce il valore di un calciatore che nelle sfide contro i giallorossi ha sempre fatto la differenza: “Ci stiamo lavorando – ha spiegato a Sportitalia – Ma la strada è ancora lunga”. Pur continuando a preferire una permanenza in Serie A, la corte del Siviglia non ha lasciato indifferente il Papu: la formazione guidata da Lopetegui è quarta nella Liga spagnola, a soli 4 punti dal Real Madrid secondo, ed è ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) La telenovela sembra poter essere arrivata a un punto di svolta: Alejandropotrebbe presto diventare un nuovo giocatore del. La società andalusa negli ultimi giorni ha deciso di fare sulper l’ex capitano nerazzurro, affondando con decisione e mettendo sul piatto cifre interessanti sia per l’Atalanta che per il giocatore. Una trattativa confermata dal ds degli spagnoli Monchi, ex Roma, che ben conosce il valore di un calciatore che nelle sfide contro i giallorossi ha sempre fatto la differenza: “Ci stiamo lavorando – ha spiegato a Sportitalia – Ma la strada è ancora lunga”. Pur continuando a preferire una permanenza in Serie A, la corte delnon ha lasciato indifferente il Papu: la formazione guidata da Lopetegui è quarta nella Liga spagnola, a soli 4 punti dal Real Madrid secondo, ed è ...

