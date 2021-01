Il Milan perde ma è Campione d’inverno: più 2 sull’Inter (Di sabato 23 gennaio 2021) La netta sconfitta contro l’Atalanta ha comunque permesso al Milan di conquistare il titolo di Campione d’inverno. I rossoneri vanno al giro di boa a quota 43 punti ma l’Inter (seconda) non è riuscita a vincere a Udine e quindi sale soltanto a quota 41. Per i rossoneri resta comunque la soddisfazione di un grande girone di andata. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) La netta sconfitta contro l’Atalanta ha comunque permesso aldi conquistare il titolo di. I rossoneri vanno al giro di boa a quota 43 punti ma l’Inter (seconda) non è riuscita a vincere a Udine e quindi sale soltanto a quota 41. Per i rossoneri resta comunque la soddisfazione di un grande girone di andata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

