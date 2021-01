Ibrahimovic |  «Mi sono sentito solo Milan fragile»

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ai microfoni di Sky Sport nel post partita di-Atalanta, Zlatanha commentato la sconfitta di San Siro: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport nel post partita di-Atalanta, Zlatanha commentato la sconfitta di San Siro. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 SCONFITTA – «Oggi è mancato molto. Non ciscuse, oggi non siamo riusciti a portare a casa punti. Bisogna rialzarsi ora. La squadra è, a volte perdiamo tanti giocatori di esperienza ed entrano ragazzi giovani che stanno crescendo». PRIMO POSTO – «Ora siamo primi e non è un caso. Ciancora tante partite e rimanere con questo ritmo e con questa mentalità. Oggi mi sentivo, brava ...

AntoVitiello : #Milan campione d'inverno è solo la conferma di quanti sia competitiva questa squadra, nonostante mezza formazione… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - AntoVitiello : Assenti #Milan per #CagliariMilan #Bennacer (infortunio) #Gabbia (infortunio) #Hernandez (covid) #Rebic (covid)… - zazoomblog : Milan-Atalanta Ibrahimovic: “Sono mancate qualità ed aggressività” - #Milan-Atalanta #Ibrahimovic: #“Sono… - LittleMonster83 : RT @FraNasato: Ibrahimovic a Milan TV: “Oggi sono mancate tante cose. Qualità, intensità e aggresiività. Poi abbiamo avuto alcuni infortuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic sono

Zlatan Ibrahimovic ha commentato la sconfitta di San Siro. SCONFITTA – «Oggi è mancato molto. Non ci sono scuse, oggi non siamo riusciti a portare a casa punti. Bisogna rialzarsi ora. La squadra è ...A metterci la faccia dopo il 3 a 0 è Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dello svedesi ai microfoni di Sky Sport: “Sono mancate tante cose. Non voglio avere scuse dopo una sconfitta, oggi non siamo ...