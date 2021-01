Gf Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme per un nuovo programma? (Di sabato 23 gennaio 2021) I due amici – dopo il GF Vip, potrebbero condurre un nuovo programma radiofonico Francesco Oppini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip i primi giorni di dicembre. Tommaso Zorzi c’è rimasto malissimo: con lui aveva un bellissimo rapporto al reality. Un’amicizia vera tra i due, anche se per Tommaso c’è qualcosa di più. Dopo la sua uscita dal programma, infatti, l’influencer aveva svelato a Cristiano Malgioglio dentro la casa, di essersi innamorato dell’amico, sapendo a priori che il loro rapporto non potrà cambiare dal momento che Francesco è innamorato di Cristina, con la quale intende mettere su famiglia. Adesso arriva l’indiscrezione, lanciata dalle pagine di AnticipazioniTv , secondo cui i due amici dopo il Grande Fratello Vip ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 gennaio 2021) I due amici – dopo il GF Vip, potrebbero condurre unradiofonicoha lasciato la casa del Grande Fratello Vip i primi giorni di dicembre.c’è rimasto malissimo: con lui aveva un bellissimo rapporto al reality. Un’amicizia vera tra i due, anche se perc’è qualcosa di più. Dopo la sua uscita dal, infatti, l’influencer aveva svelato a Cristiano Malgioglio dentro la casa, di essersi innamorato dell’amico, sapendo a priori che il loro rapporto non potrà cambiare dal momento cheè innamorato di Cristina, con la quale intende mettere su famiglia. Adesso arriva l’indiscrezione, lanciata dalle pagine di AnticipazioniTv , secondo cui i due amici dopo il Grande Fratello Vip ...

