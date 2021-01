Fabio Fulco noto attore ed ex fidanzato di Cristina Chiabotto (Di sabato 23 gennaio 2021) Fabio Fulco, attore campano è l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto, showgirl tra gli ospiti di “Verissimo” in onda oggi a partire dalle 16. Classe 1970, Fabio avvia la sua carriera come fotomodello per poi proseguire nei fotoromanzi. Il suo esordio sul grande schermo è nel 1998 con “Donne In Bianco” di Tonino Pulci. L’anno successivo è diretto da Franco Zeffirelli nel film “Un Tè Con Mussolini” Tra la fine degli anni Novanta e Duemila lo vediamo nei cast di serie tv e soap di successo Vivere, Orgolio, Incantesimo, Don Matteo, Un Posto Al Sole. Nel 2005 partecipa alla trasmissione “Ballando Con Le Stelle” dove conosce Cristina Chiabotto appena diciannovenne, che vincerà il programma: tra i due concorrenti esplode la passione, durata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021)campano è l’exdi, showgirl tra gli ospiti di “Verissimo” in onda oggi a partire dalle 16. Classe 1970,avvia la sua carriera come fotomodello per poi proseguire nei fotoromanzi. Il suo esordio sul grande schermo è nel 1998 con “Donne In Bianco” di Tonino Pulci. L’anno successivo è diretto da Franco Zeffirelli nel film “Un Tè Con Mussolini” Tra la fine degli anni Novanta e Duemila lo vediamo nei cast di serie tv e soap di successo Vivere, Orgolio, Incantesimo, Don Matteo, Un Posto Al Sole. Nel 2005 partecipa alla trasmissione “Ballando Con Le Stelle” dove conosceappena diciannovenne, che vincerà il programma: tra i due concorrenti esplode la passione, durata ...

zazoomblog : Fabio Fulco noto attore ed ex fidanzato di Cristina Chiabotto - #Fabio #Fulco #attore #fidanzato - zazoomblog : Fabio Fulco cosa avrebbe fatto se non fosse diventato attore: il retroscena che non tutti conoscono - #Fabio… -