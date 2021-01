Emanuele Lenzoni colpito da un pullman, la svolta dalle immagini (Di domenica 24 gennaio 2021) Il tratto di via Tiburtina dove è avvenuto l'incidente mortale C'è un indagato per la morte di Emanuele Lenzoni, lo scooterista morto in seguito ad un i ncidente stradale avvenuto lo scorso 18 gennaio ... Leggi su romatoday (Di domenica 24 gennaio 2021) Il tratto di via Tiburtina dove è avvenuto l'incidente mortale C'è un indagato per la morte di, lo scooterista morto in seguito ad un i ncidente stradale avvenuto lo scorso 18 gennaio ...

LA DINAMICA. Da capire se Lenzoni sia stato urtato e travolto dal pullman o se prima sia caduto con il suo scooter e poi il bus lo abbia investito. C'è un indagato per la morte di Emanuele Lenzoni, il ...

L'autista indagato per "omicidio stradale" ed "omissione di soccorso". Proseguono gli accertamenti della Procura per far luce sull'incidente in cui ha perso la vita il 38enne residente a San Basilio ...

