Dopo cinque settimane l' Rt va sotto quota 1

(Di sabato 23 gennaio 2021) Francesca Angeli Pochi passaggi di colore, peggiorano Sardegna e Umbria. Bolzano e Sicilia rosse Lombardia e Sardegna verso zona arancione: ma per la prima è un miglioramento la seconda invece entra in un rischio più alto. L'indice di trasmissione nazionale, Rt, finalmentel'1, 0,97, e i colori potrebbero cambiare. Anche se non per tutti: il peggioramento scatta subito mentre per alleggerire occorre aspettare 14 giorni. E il rischio resta alto per quattro regioni: Bolzano (Rt 1,03), Sardegna (Rt 0,95), Sicilia (rischio alto con molteplici allerte di resilienza e Rt a 1,27) e Umbria (Rt 1,05). Ma è la Sardegna che rischia il passaggio da giallo in arancione per un livello di rischio che resta alto. A rischio moderato ci sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto. Mentre il Lazio, passato in arancione per la prima volta la scorsa ...