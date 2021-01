Carfagna: non mi faccio incantare dall’armata Brancaleone che Conte vuol mettere in piedi (Di sabato 23 gennaio 2021) Un centro “popolare” e patriottico c’è già: è Forza Italia. E dice no alle operazioni di trasformismo e “rammendo occasionale” per sostenere un governo e una maggioranza “senza più ossigeno né prospettiva”. No “all’ultimo imbroglio di una politica senza radici che si appropria di quelle altrui per gettare fumo negli occhi degli italiani”. È Mara Carfagna a chiarire che gli azzurri non hanno intenzione di svendere le loro tradizione e cultura politica al governo Conte o a un partito di Conte. Il no di Carfagna a Conte La deputata di Forza Italia lo ha chiarito in una lettera al Giornale, nella quale rivendica l’identità del partito. E spiega di leggere “con sconcerto gli aggettivi con cui si cerca di promuovere la nascita di un gruppo-cuscinetto a sostegno del governo di Giuseppe Conte ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) Un centro “popolare” e patriottico c’è già: è Forza Italia. E dice no alle operazioni di trasformismo e “rammendo occasionale” per sostenere un governo e una maggioranza “senza più ossigeno né prospettiva”. No “all’ultimo imbroglio di una politica senza radici che si appropria di quelle altrui per gettare fumo negli occhi degli italiani”. È Maraa chiarire che gli azzurri non hanno intenzione di svendere le loro tradizione e cultura politica al governoo a un partito di. Il no diLa deputata di Forza Italia lo ha chiarito in una lettera al Giornale, nella quale rivendica l’identità del partito. E spiega di leggere “con sconcerto gli aggettivi con cui si cerca di promuovere la nascita di un gruppo-cuscinetto a sostegno del governo di Giuseppe...

Mara Carfagna rifiuta i richiami dell'«armata Brancaleone» di Conte: "Il centro dei popolari e patrioti siamo noi, e stiamo nel centrodestra» ...

Si fa strada il governissimo

Matteo Renzi ha lanciato il sasso del governo istituzionale e Mara Carfagna lo raccoglie: «La politica non può rispondere a questa crisi drammatica con un governicchio retto da transfughi o le elezion ...

