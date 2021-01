Asia Argento | chi era la mamma Daria Nicolodi e icona di Profondo Rosso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Per i cinefiliè stata la “scream queen”, la regina del cinema di paura all’italiana. Forse non fu la sua vocazione fin dall’inizio, quella di misurarsi con assassini seriali, streghe e fenomeni paranormali; anzi,aveva esordito in tutt’altro tipo di cinema d’autore: Uomini contro (1970) di Francesco Rosi, dove era una crocerossina, lo “scandaloso” Salomé di Carmelo Bene, La proprietà non è più un furto di Elio Petri, col primo ruolo femminile in cartellone. Però il suo ingresso nel thriller avvenne per la porta principale: quando, nel 1974, conobbe Dariodurante il casting per. Col regista avrebbe avuto un lungo rapporto professionale e sentimentale e una figlia,, destinata a ereditare da lei lo scettro di dark lady ...