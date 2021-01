Tokyo 2021, The Times: “Le Olimpiadi saranno cancellate” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cita fonti governative anonime, addirittura un membro anziano della coalizione di governo senza specificare il nome, il quotidiano londinese The Times che sostiene che il governo giapponese avrebbe già deciso di richiedere la cancellazione dei Giochi Olimpici spostati dal 2020 al 2021 nella capitale nipponica e che dovrebbero scattare il 23 luglio prossimo. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il pensiero comune è che l’organizzazione è troppo difficile“, ha scritto il Times citando la sua fonte, appunto uno dei membri anziani del governo. “Personalmente, non credo che si faranno“. Il tutto all’indomani della riunione della Camera dei rappresentanti durante la quale, riporta il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, Kazuo Shizuka, presidente del Partito comunista, ha affermato che non si può sperare che le vaccinazioni in tutto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cita fonti governative anonime, addirittura un membro anziano della coalizione di governo senza specificare il nome, il quotidiano londinese Theche sostiene che il governo giapponese avrebbe già deciso di richiedere la cancellazione dei Giochi Olimpici spostati dal 2020 alnella capitale nipponica e che dovrebbero scattare il 23 luglio prossimo. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il pensiero comune è che l’organizzazione è troppo difficile“, ha scritto ilcitando la sua fonte, appunto uno dei membri anziani del governo. “Personalmente, non credo che si faranno“. Il tutto all’indomani della riunione della Camera dei rappresentanti durante la quale, riporta il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, Kazuo Shizuka, presidente del Partito comunista, ha affermato che non si può sperare che le vaccinazioni in tutto il ...

