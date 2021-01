Stefania e Tommaso pronti ad uscire dal Gf Vip

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 23 gennaio 2021) Roberta DamiataZorzi eOrlando, stanchi della lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbero deciso di abbandonare il gioco Il 25 gennaio verrà decretato il primo finalista di questa lunghissima e fortunata edizione del Grande Fratello Vip. In quella puntata però, potrebbe esserci un grande colpo di scena la cui ipotesi al momento sta mettendo in subbuglio il web. Sembra infatti cheOrlando eZorzi abbiano deciso di abbandonare il gioco. Una notizia che lascia sicuramente molti punti interrogativi, ma che ha gettato i fan in una sorta di disperazione. I due infatti sono tra i protagonisti assoluti di questa edizione e in molti vedevano o l’uno o l’altra vincitori assoluti. Amici fin dal primo momento,...